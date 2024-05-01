Otellerde kalan turistler yürüyerek alandan ayrıldı

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikaların kutlama yapmak istediği Taksim Meydan’ında geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah erken saatlerde Taksim’e çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Hareketliliğin olmadığı Taksim’de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı. Farklı ülkelerden İstanbul’a gelen ve Taksim çevresinde otellerde kalan turistler de havalimanına gidecek transfer bulamayınca valizleriyle alandan ayrıldı.

ARAÇLAR DA KALDIRILDI

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç bulamayınca yürüdü.