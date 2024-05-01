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Saraçhane Meydanı'nda toplanmalar başladı

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

Saraçhane Meydanı'nda toplanmalar başladı
Saraçhane Meydanı'nda toplanmalar başladı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

# ISE, 1 Mayıs, Kutlama, Taksim Meydanı, Taksim

01 May 2024 - 08:17 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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