"DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 41 kişi yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-34' operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale’de 5, Kilis’te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir’de 3, Sakarya’da 1, Gaziantep’te 1, Şanlıurfa’da 3, Düzce'de 1, Manisa’da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve TL'ye el konulduğuna değinirken, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kulandı.