Hava destekli operasyon: 13 gözaltı

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı olan 14 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 190 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.