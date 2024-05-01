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Hava destekli operasyon: 13 gözaltı

İzmir'de, yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı olan 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada otomatik tüfek, tabanca, uyuşturucu madde ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Hava destekli operasyon: 13 gözaltı
Hava destekli operasyon: 13 gözaltı
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Kınık Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı olan 14 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, 190 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

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01 May 2024 - 08:13 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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