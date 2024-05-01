"İşçimizin, emekçimizin dertleriyle dertleneceğiz"

Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın kutlanacağını hatırlatan İmamoğlu, ‘İSKİ Avrupa Yakası İçme Suyu Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bugün özel bir teşekkürü de buradan, özellikle bu ve buna benzer bütün işlerimizde emek veren emekçilerimize yollamak istiyorum. Yarın, işçinin ve emekçinin bayramı. Biz, bu bayramı çok önemsiyoruz. Bayram, tabii ki aynı zamanda bizim dertlenme günümüz. Dertleneceğiz işçimizin, emekçimizin derdine. Ve çözüm bulma konusunda bize düşen payıyla, en üstün sorumluluğu üzerimize alacağız” ifadelerini kullandı. İşçinin, emekçinin ve özellikle emeklilerin büyük dertleri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bu zor günleri birlikte atlatacak dayanışmacı belediyeciliği de o halkçı belediyeciliğin altındaki en baştaki birinci sıra iş olarak önümüze koyduğumuzu, bütün yurttaşlarımıza buradan duyurmak istiyorum. İşçimizin, emekçimizin bayramı kutlu olsun” diye konuştu.