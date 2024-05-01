Dijital Çaylak Projesi başvuruları başladı

Son yılların trend mesleklerinin bulunduğu dijital pazarlama sektöründe nitelikli istihdam sorunu, büyümenin en büyük engeli olarak görülüyor. Sektörün devlet üniversitelerinde okulu veya bölümü olmaması bu mesleklere sahip olmak isteyenleri çıkmaza sürüklüyor.

İşin Mutfağında Eğitim ve Deneyim Fırsatı

Dijital Çaylak projesi ile dijital pazarlamanın temel prensiplerinden en güncel trendlerine kadar geniş bir yelpazede eğitim programları sunduklarını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Sektörün en önemli sorununa çözüm bulmak adına MooF Dijital Reklam Ajansı ve Dijital Pazarlama Okulu olarak kurumlarımızı tek bir çatıda toplayarak, Dijital Çaylak projesini geliştirdik. Dijital Çaylak ile ajans ve markalar için gerekli nitelikli iş gücü imkânı sunarak kariyer sahibi olmak isteyen başarılı adayları buluşturmayı hedefliyoruz. Adaylar teorik ve pratik eğitim ile işin mutfağında olan ajansta, staj yapıp yerinde deneyim sahibi olabilecekler. Eğitim almak isteyen kişiler, öncelikle mülakat sürecinden geçiyor. Mülakatlarda kriterimiz teknik bilgiler asla değil, kişinin az da olsa teknoloji veya dijital dünyaya merakının olması. Mülakattan geçen kişilere, uzman eğitim kadromuz tarafından eğitimler veriliyor. Eğitmenlerimiz, dijital pazarlamanın en güncel trendleri ve teknikleri hakkında bilgili ve deneyimli profesyonellerdir. Daha sonra öğrendiklerini uygulama alanı olarak MooF Dijital Reklam Ajansı bünyesinde staj yapma imkânı buluyor. Eğitim ve staj süreci toplamda 2 ay sürüyor. Kişi, daha sonra ister ajansımız ister farklı dijital reklam ajansında çalışma tercihini yapabiliyor” dedi.

Sınırlı kontenjan olduğunu ve başvuruların 18 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edeceğini söyleyen Kaplan, “Eğitim programlarında, SEO, SEM, Sosyal Medya Pazarlama, E-posta Pazarlama, İçerik Pazarlama, Web Analizi gibi dijital pazarlamanın tüm önemli konuları ele alıyoruz. bireysel ve kurumsal eğitimlerin yanı sıra özel eğitim programları da sunuyoruz. Projemize Lisans mezunu, Pazarlama alanına yönelmek isteyen kişiler, Ajans çalışanları, Pazarlama ekip yöneticileri, firma sahipleri, E-Ticaret alanında çalışan veya bu alana yönelmek isteyen kişiler, şirketlerin ajans ilişkileri ve sosyal medya süreçlerini yöneten yetkililer katılabilirler. Dijital Pazarlama Okulu olarak, katılımcılarımızı dijital pazarlamada uzman birer profesyonel yapmak ve kariyerlerinde başarılı olmanızı sağlamak temel amacımız. Bu doğrultuda eğitim sürecini tamamlıyor, daha sonra sektörde başarılı olmalarını destekliyoruz” açıklamasında bulundu.