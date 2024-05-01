İmamoğlu'ndan Eyüpsultan Belediyesi'ne ziyaret

İBB Başkanı İmamoğlu ziyaret sırasında, “Belediyelerimizde, değişim süresince dikkat etmemiz önemli hususlar var. Yüksek ilgi, ayrımcılık yapmamak, bir de gerçekten hizmet verirken topyekun, tüm karma duyguları içinde tutan, nitelikli, liyakatli, ahlaklı davranan herkesin bizimle yol yürüyebileceğini ispat eden, hassas bir dönemi yöneteceksiniz. Bu kapsamda, başkanlarımıza çok güveniyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerde Eyüpsultan Belediye Başkanlığını kazanan Dr. Mithat Bülent Özmen’i, başarısından dolayı tebrik için Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası geldi.

Beraberindeki heyetle birlikte Başkan Özmen’i ziyarete gelen İBB Başkanı İmamoğlu’nu bina girişinde kalabalık bir grup belediye çalışanı karşıladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, ziyareti sırasında Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen ile başkanlık makamında bir süre görüştü.

“GÜZEL BİR HİZMET DÖNEMİNİ BİRLİKTE YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Başkan Özmen’i ve ve çalışma arkadaşlarını tebrik eden İBB Başkanı İmamoğlu, “Eyüpsultan İstanbul’un odağındaki ilçelerinden biri. Hassasiyetimiz yüksek. Geçtiğimiz 5 yılda da özellikle hizmetlerimizi verirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, çok cömert davrandığımızı düşünüyorum. Çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Ama Eyüpsultan keşfedildikçe, aslında yapacak çok işimiz olduğunun da farkındayız. Bu yönüyle çok uyumlu, karşılıklı diyaloğu en üst seviyede tutan hem Eyüpsultan'ın maneviyatına hem buranın tarihi dokusuna, İstanbul'un böyle geçmişten bugüne gelen ayrılmaz bir parçasına dönük hassasiyetimizi gösteren, güzel bir hizmet dönemini birlikte yapacağımıza inanıyorum. Sizin de hassas kamu deneyiminizin buraya yansıyacağından hiç kuşkumuz yok” dedi.

“LİYAKATLİ, AHLAKLI DAVRANAN HERKESİN BİZİMLE YOL YÜRÜYEBİLECEĞİNİ İSPAT EDEN, HASSAS BİR DÖNEMİ YÖNETECEKSİNİZ”

İBB Başkanı İmamoğlu belediyelerde, bu değişim sürecinde dikkat etmeleri gereken çok önemli hususların olduğuna dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Elbette bir hizmet farkı yaratmamız lazım. Bizden vatandaşın beklediği bu. Tabii burada yüksek ilgi, ayrımcılık yapmamak, bir de gerçekten hizmet verirken, topyekun tüm karma duyguları içinde tutan, nitelikli, liyakatli, ahlaklı davranan herkesin bizimle yol yürüyebileceğini ispat eden, hassas bir dönemi yöneteceksiniz. Bu kapsamda, başkanlarımıza çok güveniyoruz. Tabii sizinle 5 yıllık sıkı bir yol arkadaşlığımız var. Dolayısıyla en örnek hamleleri ya da en örnek çalışmaları beklediğimiz başkanlarımızdan birisi de sizsiniz. Bizim de en üst seviyede takibimiz, yol arkadaşlarımızla ilçemize olan ilgimiz devam edecek. Umuyorum 5 yıl sonrasında Eyüpsultan halkımız hem Eyüpsultan Belediyemizi, sizi, ekibinizi hem de Büyükşehir Belediyemizin sizlerle olan uyumunu alkışlayan bir süreci hep beraber yaşarız. Başarılar dilerim. Allah utandırmasın. Size ve bütün arkadaşlarınıza yolunuz açık olsun, diyorum.

BAŞKAN ÖZMEN: EYÜPSULTAN'I HAK ETTİĞİ DEĞERE ULAŞTIRMA NİYETİMİZ VE GAYRETİMİZ VAR

İBB Başkanı İmamoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen de şunları söyledi:

“Eyüpsultan Belediye Başkanı olarak sizi karşılamaktan heyecanlanıyorum. 2019’da sizi, İGDAŞ Genel Müdürü olarak karşılamıştık. O zaman da çok heyecanlıydık, güzel işler yapmak konusunda hevesimiz ve umudumuz vardı. Çok şükür ki, 5 yıl boyunca, 16 milyon İstanbulluya ve size mahcup olmadan, çok güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Şimdi, Eyüpsultan Belediyesi olarak, Eyüpsultan Belediye Başkanı olarak sizi ağırlamaktan, büyük onur duyuyorum. Geçmiş 5 yılda, ben buraya geldiğim kısa süre içerisinde belediyemizde ve ilçemizde yapılan süreçlere baktığımda, sizin bundan evvel her yerde ısrarla vurguladığınız gibi, bütün İstanbul'da ayrım gözetmeksizin hizmet götürmek konusundaki o yaklaşımın geçtiğimiz 5 yıldaki yansımalarını buradaki birçok işte gördük. Ama inanıyorum ve sizlerin önderliğinde, Büyükşehir’in koordinasyonunda ve desteğiyle Eyüpsultan'da, Eyüpsultanlılara çok güzel hizmeti önümüzdeki 5 yılda yapacağız. Eyüpsultan'ı gerçekten hak ettiği değere ulaştırma niyetimiz, gayretimiz var. Ama inşallah başarılı olacağız."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Özmen ziyaret sonunda, Eyüpsultan’ın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak bir toplantı gerçekleştirdi.