Kelebek mobilya’dan Türk Stilizasyonu

Soft meşe rengi ve minimal tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Lovisa Koleksiyonu, doğal renk bileşenleri ve yuvarlatılmış köşe hatlarıyla yaşam alanlarını şık hale getiriyor. Fonksiyonelliği ve estetiği mükemmel bir denge içinde sunan koleksiyon, modern yaşamın dinamik ihtiyaçlarına cevap vererek ferah bir atmosfer sağlıyor. Konfor ve ergonomiyi odak noktasına alan Lovisa, pratik kullanımı ön planda tutuyor.

“Yeniliğe Kanat Açtık” mottosuyla hazırlanan Kelebek Mobilya ürünleri, özenle seçilmiş renk paleti ve doku kombinasyonlarıyla ön plana çıkmaya devam ediyor. Yaşam alanlarına sıcak hale getirmeyi hedefleyen Kelebek Mobilya, fonksiyonel ve şık tasarımlı yeni koleksiyonlarıyla evleri baştan yaratıyor.

Toprak ve Yeşilin Uyumlu Dansı: Lovisa Koltuk Takımı

Özel yumuşak dokuma kumaşlarıyla salonların vazgeçilmezi haline gelen Lovisa Koltuk Takımı, geniş oturma alanıyla ekstra konfor sağlıyor. Toprak ve yeşil tonlarının birleşimiyle hazırlanan koltuk takımı, yerden yüksek masif ahşap konik ayaklarıyla kolay temizlenebilme fırsatı sunuyor. Kademeli başlık mekanizması sayesinde baş ve boyun desteğini maksimum seviyeye çıkararak dinlenme sürecini keyifli hale getiren Lovisa Üçlü Koltuk, oval hatlarıyla rahat bir oturma deneyimi sunuyor. Keten ve pamuk dokulu kumaş seçenekleriyle yaşam alanlarına göre kişiselleştirme özelliği bulunan Lovisa, doğal ve hafif dokusuyla mekanlara sofistike bir hava katıyor.

Lovisa TV Ünitesi Yaşam Alanlarına Modern Dokunuşlar Katıyor

Televizyon izlemeyi keyifli hale getiren Lovisa TV Ünitesi, iskandinav stilinin yansımalarını taşıyor. Ayrı ayrı modül olarak tasarlanan TV Ünitesi, yaşam alanlarının tarzına uygun olarak özelleştirilebiliyor. Kolay temizlenebilme özelliğine sahip ürün, depolama alanlarıyla da pratik çözümler sunuyor. Lovisa koleksiyonuna özel olarak üretilen Lovisa Orta Sehpa, TV ünitesiyle birlikte şık dokunuş katıyor. Geniş orta sehpa, C sehpa, gri renkli yan sehpa ve zigon sehpa olmak üzere 4 parçadan oluşan Lovisa Orta Sehpa, dayanıklı malzemeleri ve renk kombinasyonlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Yemek Odalarının Yeni Tarzı: Lovisa

Yemek odalarını yeniden tasarlama fırsatı sunan Lovisa Yemek Odası Takımı, minimalist çizgileriyle iskandinav natüralizmin izlerini taşıyor. Keyifli sofraların sahibi Lovisa Yemek Odası Takımı, farklı modül ve renk seçenekleriyle yaşam alanlarına göre kişiselleştirilebiliyor. Masif ahşaptan üretilen Lovisa Bench, özel sünger yapısıyla yüksek konforu yemek odalarına kazandırıyor. Geniş depolama alanıyla ön plana çıkan Lovisa Konsol, modern dekor alanıyla iskandinav kültürünü harmanlıyor. Etkileyici tasarımıyla göz dolduran Lovisa Yemek Odası Takımı, kolay temizlik imkanıyla yaşam alanlarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Dar Alanlara Şıklık Katan: Lovisa Yatak Odası Takımı

Özgün tasarım anlayışıyla hazırlanan Lovisa Yatak Odası Takımı, yatak odalarını güzelleştirmeye hazırlanıyor. Fitilli kumaş detayları, dekoratif ayna ve ahşap dokusuyla ön plana çıkan yatak odası; karyola, şifonyer, dresuar, makyaj masası pufu, komodin ve dolaptan oluşuyor. Farklı dolap seçenekleriyle dar alanlara çözüm sunan Lovisa Yatak Odası Takımı, geniş çekmeceleri ve şık tasarımıyla evlerin gözdesi oluyor.

Lovisa Koleksiyonuyla Yeni Aksesuarlar Kelebek Dekor’da

Türk stilizasyonuyla hazırlanan Lovisa, kusursuz dekor ürünleriyle her eve özel özgürlük getiriyor. Yaşam alanlarını görsel açıdan çekici hale getirecek Lovisa Koleksiyonu’nun dekor kategorisinde; kaseden muma, vazodan aydınlatmaya, halıdan tekstil ürünlerine kadar birçok farklı tarzda ürün bulunuyor. Yaşam alanlarının tamamlayıcı parçası haline gelen halılar, Lovisa Koleksiyonu’nda doku, desen ve şekilleriyle özgünlük katıyor. Kumaş başlıkla hazırlanan Lovisa Aydınlatma, doğal görünümleriyle evleri sıcak bir ortam içinde aydınlatıyor. Pamuklu kumaş yapısıyla sadeliği aynı potada buluşturan Lovisa Tekstil Ürünleri, sadelik ve zarafeti bir araya getirerek yatak odalarının her köşesine huzur katıyor.