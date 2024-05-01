CHP'li Akay'dan 1 Mayıs mesajı

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, 1 Mayıs İşçi Bayramı için mesaj yayınladı. Milletvekili Akay yayımladığı mesajında, “Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün ve yarın da alın terinin karşılığını almak için emekçilerin verdiği mücadelenin yanında olacak; sömürü ve güvencesizliğe karşı durarak üretimden ve üretenden yana bir Türkiye'yi el ele, kol kola, omuz omuza vererek hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

Emek ve Emekçiler, 22 Yılda Büyük Yaralar Aldı

AKP iktidarı döneminde işçilerin haklarındaki gerilemeye dikkat çeken Akay, “22 yıllık AKP iktidarı döneminde uygulamaya koyulan işçi karşıtı politikalarla emekçinin ücreti eridi, sendikal hareket ve emek hareketi zayıflatıldı, grevler yasaklandı. Ülkemiz, 1932 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü üyeliğiyle işçilerin sendikal hak, özgürlük ve iş güvencelerini teminat altına almıştır. Fakat Anayasamızla ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan haklar 22 yılda büyük yaralar almıştır.

Çalışanların Yüzde 85’i Sendikal Haklardan Yoksun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelindeki 16 milyon 395 bin 275 işçinin 2 milyon 495 bin 423'ü yasal haklarını korumak ve geliştirmek, daha iyi ücret ve sosyal haklar elde etmek için sendika üyesi olmuştur. Çalışanların yüzde 85’i ise baskılardan dolayı sendika üyesi olmamıştır. Küresel Haklar Endeksi 2023 raporuna göre, Türkiye işçi hakları konusunda en kötü 10 ülke arasında yer alıyor. Son 20 yılda 20’den fazla grev ertelenirken 195 binden fazla işçinin grev hakkı ellerinden alınmıştır.

Hakça Bir Düzeni Hep Birlikte İnşa Edeceğiz

31 Mart seçim sonuçları, bu bozuk düzenin değişeceğini, emekçilerin üzerindeki kara bulutların dağılacağını bize göstermiştir. Emekçinin emeklerinin ve alın terinin karşılığını aldığı, üretimin arttığı, istihdamın sağlandığı, üretenden yana politikaların hâkim olduğu ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzeni el ele, kol kola, omuz omuza büyüteceğimiz mücadeleyle hep birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle, ülkemizin üretim çarklarını çevirmek için emeğini ortaya koyan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.” dedi.