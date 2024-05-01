Ümit Öztürk, ameliyat oldu

Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk sağ dizinden ameliyat edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, " Süper Lig hakemlerimizden Ümit Öztürk'e, geçirdiği sağ diz kıkırdak yaralanması nedeniyle Doç. Dr. Tunay Erden tarafından Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerekli cerrahi müdahale yapılmıştır. Ümit Öztürk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.