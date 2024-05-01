Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk sağ dizinden ameliyat edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, " Süper Lig hakemlerimizden Ümit Öztürk'e, geçirdiği sağ diz kıkırdak yaralanması nedeniyle Doç. Dr. Tunay Erden tarafından Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerekli cerrahi müdahale yapılmıştır. Ümit Öztürk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
- Spor
Ümit Öztürk, ameliyat oldu
Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk sağ dizinden ameliyat edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.