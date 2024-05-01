- Spor

Ümit Öztürk, ameliyat oldu

Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk sağ dizinden ameliyat edildi.

Ümit Öztürk, ameliyat oldu mask

Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk sağ dizinden ameliyat edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, " Süper Lig hakemlerimizden Ümit Öztürk'e, geçirdiği sağ diz kıkırdak yaralanması nedeniyle Doç. Dr. Tunay Erden tarafından Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerekli cerrahi müdahale yapılmıştır. Ümit Öztürk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

# Süper Lig, Ümit Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu, Tuna Erden, edildi, Türkiye, Lig

01 May 2024 - 02:46 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL