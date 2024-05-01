Sivas'ta yıldırım düştü

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sağanak yağış esnasında Erdal Genç'e ait eve yıldırım düştü. O sırada kimsenin olmadığı evde maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 17.00 sıralarında ilçe merkezindeki Ali Kemali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kötüleşen havada Erdal Genç'e ait tek katlı müstakil eve, yıldırım düştü. Evde kimsenin olmadığı sırada düşen yıldırım nedeniyle evin camları kırılırken, duvarlarda çatlaklar oluştu. Evdeki bazı eşyalarda zarar gördü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıldırım düşen evde incelemelerde bulundu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.