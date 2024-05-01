01 May 2024 - 01:26- Gündem G:

İşçi Bayramı'nın tarihçesi

Emekçilerin hak arayışının yıl dönümü olan 1 Mayıs'ın tarihçesi 1886'nın Chicago'suna dayanıyor. Peki 1 Mayıs'ın ilk çıkış nedeni neydi? Haberimizde...

İşçi Bayramı'nın tarihçesi mask

Mehmet Turan Sapaz/ Ankara 

1 Mayıs 1886'da o dönemler tekstil ve birçok üretimin de merkezi olan Chicago'da işçiler uzun çalışma saatlerini protesto etmek amacıyla grev kararı alındıktan sonra grev başladı. Fakat haklarını almak bir kenara dursun olaylar büyüdü. Grev tansiyonu yükseltti ve sokaklardaki gerginlik tırmandı. 

Grev başladıktan 3 gün sonra takvimler 4 Mayıs'ı gösterdiğinde ise patlayan bir bomba 6 polisin ölümü ile sonuçlanırken, bu ölümlerin üzerine polisin açtığı ateşte onlarca işçi hayatını kaybetti. Olaylardan sorumlu tutulan 4 işçi idam edilirken, yüzlerce işçi ise tutuklandı.

1 Mayıs 1889 yılında Paris'te toplanan İkinci Enternasyonal’in aldığı kararla gün, "Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak belirlenirken, tüm dünyada 1 Mayıs; işçi bayramı, emek ve dayanışma günü olarak kutlansa da ABD bu olayların sonucu olarak 1 Mayıs'ı hala, 138 yıldır tanımıyor.

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01 May 2024 - 01:26 - Gündem

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