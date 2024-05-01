Ankara’da sağanak etkili oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, şiddetli sağanak yağış sonrasında ulaşıma kapanan yolları duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün kentimiz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle; Akay Tünel, DSİ Genel Müdürlüğü önündeki tünel, Milli Kütüphane önündeki tünel, Melike Hatun Camii'nin önü, Gazi Üniversitesi Teknik Okullarının önündeki tünel, Ulaştırma Kavşağı Tünel, Talatpaşa Bulvarı Tren Garı önündeki tünel, Celal Bayar Bulvarı Tünel, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Tünel, Podyum AVM önündeki tünel ulaşıma tünel ulaşıma kapanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için yan varyantları kullanmaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.