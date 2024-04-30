ABB teyakkuz halinde

Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, çalışmalarına devam ettiğini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz." denildi.