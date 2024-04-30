30 Nis 2024 - 23:35- Yaşam G:

ABB teyakkuz halinde

Ankara'da aniden bastıran sağanak nedeniyle yollar ve caddeler göle döndü. ABB, 1444 araç ve 2441 personelle çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

ABB teyakkuz halinde
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Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, çalışmalarına devam ettiğini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Ankara'da aniden bastıran ve şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaşan kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz." denildi. 

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30 Nis 2024 - 23:35 - Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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