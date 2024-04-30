"Kurtaran-2024 Tatbikatı tamamlandı"

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtaran-2024 Tatbikatı, 10 gemi, 3 denizaltı, 3 uçak, 2 helikopter ve 1 İnsansız Hava Aracı’nın iştirakiyle tamamlandı. Tatbikat kapsamında, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının yerinin belirlenmesi sonrasında; haricî ventilasyon, yardım destek paketinin denizaltıya ulaştırılması, denizaltıdan personel kurtarma ve tıbbi destek eğitimleri icra edildi. Eğitimlerde, birinci sınıf dalgıç, paraşütle arama kurtarma timleri, su altı hekimleri görev aldı ve kurtarma gemilerimizin derin su sistemleri kullanıldı" ifadelerine yer verildi.