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"Kurtaran-2024 Tatbikatı tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Kurtaran-2024 Tatbikatı'nın 10 gemi, 3 denizaltı, 3 uçak, 2 helikopter ve 1 İnsansız Hava Aracı’nın iştirakiyle tamamlandığını açıkladı.

"Kurtaran-2024 Tatbikatı tamamlandı" mask
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MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtaran-2024 Tatbikatı, 10 gemi, 3 denizaltı, 3 uçak, 2 helikopter ve 1 İnsansız Hava Aracı’nın iştirakiyle tamamlandı. Tatbikat kapsamında, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının yerinin belirlenmesi sonrasında; haricî ventilasyon, yardım destek paketinin denizaltıya ulaştırılması, denizaltıdan personel kurtarma ve tıbbi destek eğitimleri icra edildi. Eğitimlerde, birinci sınıf dalgıç, paraşütle arama kurtarma timleri, su altı hekimleri görev aldı ve kurtarma gemilerimizin derin su sistemleri kullanıldı" ifadelerine yer verildi.

# Milli Savunma Bakanlığı, Kurtaran-2024 Tatbikatı, MSB, Sosyal Medya, edildi

30 Nis 2024 - 22:41 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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