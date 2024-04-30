- Yaşam

Kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu

Kütahya'da, Rıfat K. (80), eşiyle alakalı mahallede dedikodu yaptıkları iddiasıyla kuaför Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden’i tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu
Kuaför ve müşterisini tüfekle vurdu
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Olay, saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde kuaför dükkanında meydana geldi. Mahallede oturan Rıfat K., iddiaya göre eşi hakkında dedikodu yaptığını öğrendiği kuaför Necmi Arslan’ın işyerine gitti. Burada Arslan ve müşterilerden İsmail Erden ile tartışan Rıfak K. beraberinde getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Arslan ve Erden saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kuaför Necmi Arslan ve müşteri İsmail Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki arkadaşın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Rıfat K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıfat K., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 2 kişiyi eşi hakkında konuşup mahallede dedikodu yaptıklarını öğrendiği için vurduğunu söyledi. Soruşturma sürüyor.

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30 Nis 2024 - 21:37 DHA Kütahya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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