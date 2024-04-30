34. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanan 2 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 2 maç şu şekilde;
Fenerbahçe - Beşiktaş
Pendikspor - Kayserispor.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR KAYITLARI
Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı. Derbi maçın 23'üncü dakikasında Beşiktaş formasını giyen Al-Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüş, VAR'dan gelen uyarının ardından monitörden pozisyonu izleyen Volkan Bayarslan, Al-Musrati'yi kırmızı kartla oyun dışına göndermişti. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:
"VAR: Sahada inceleme öneriyorum, potansiyel kırmızı kart.
HAKEM: Tamam, tamam.
VAR: Bileğin burkulduğunu görüyorsun.
AVAR: Bekle, bekle yolda geliyor.
HAKEM: Evet geldim.
VAR: Bileğe bak.
HAKEM: Net, net. Bu net. Benim için yeterli tamam. 28 numara tamam. Net kırmızı kart tamam."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.