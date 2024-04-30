Erdoğan- Özgür Özel görüşmesinin yeri belli oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın saat 16.00’da AKP Genel Merkezi’nde görüşeceği belirtildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Erdoğan ile Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü görüşeceğini belirtmişti. Ancak, Erdoğan-Özel görüşmesi saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde olacağı açıklandı. CHP lideri Özel görüşmenin yerine ilişkin Çankaya Köşkü'nü ifade etmişti. AKP kaynakları ise görüşmenin Beştepe'de olabileceğini işaret etmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.