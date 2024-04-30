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Erdoğan- Özgür Özel görüşmesinin yeri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan- CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP Genel Merkezi’nde görüşecek.

Erdoğan- Özgür Özel görüşmesinin yeri belli oldu mask

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın saat 16.00’da AKP Genel Merkezi’nde görüşeceği  belirtildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Erdoğan ile Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü görüşeceğini  belirtmişti. Ancak, Erdoğan-Özel görüşmesi saat 16.00'da AKP Genel Merkezi'nde  olacağı açıklandı. CHP lideri Özel görüşmenin yerine ilişkin Çankaya Köşkü'nü ifade etmişti. AKP kaynakları ise görüşmenin Beştepe'de olabileceğini işaret etmişti.

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30 Nis 2024 - 20:14 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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