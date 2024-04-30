Ters rüzgara kapılıp düştü

Valilik ile Güçlükonak Kaymakamlığı’nca ilçede düzenlenen ve dün başlayan ‘Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali’nin ikinci gününde, yamaç paraşütü etkinliği yapıldı. Şırnak-Güçlükonak karayolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte alandan havalanan yamaç paraşütçüsü R.U.A., bir süre sonra ters rüzgara kapılarak, kayalıklara düşüp yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.U.A., Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda yaralanan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.