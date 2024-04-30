İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında, vatandaşları ev kiralama veya araç satma vaadi ile internet üzerinden alım satım hizmetleri sunan sitelerden ve sosyal medya üzerinden kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandıran şüphelileri tespit etti. İzmir'de 18 kişiyi toplam 341 bin 500 TL, Türkiye genelinde ise toplamda 5 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ardından harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyale el konulduğu, ele geçirilen materyaller üzerinde incelemelerin yapılacağı ve şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
- Yaşam
İzmir'de Çekirge-2 operasyonu
İzmir'de, ev kiralama veya araç satma vaadiyle internet üzerinden irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik polisin gerçekleştirdiği 'Çekirge-2 operasyonu' kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.