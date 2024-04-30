Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı'nda konuştu

Bakan Bayraktar, Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bayraktar, "Madencilik, içerisinde büyük riskler barındıran, çok emek verilen, yoğun bir sektör. Özellikle tabii kaynaklar alanında, önce insan odaklı madencilik, sonra çevre daha sonra da katma değerli bir madencilik anlayışı vizyonunu ortaya koymaya gayret ettik. Bizim kamu olarak varlık gayemiz; istikrar ve başarı ile tabii kaynaklar sektörünü, madencilik sektörünü daha ileriye taşıyabilmek ve bizden sonrası için, Türkiye'nin geleceği için, ülkemizin daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke olması için geride iyi bir miras bırakacağımız işler yapabilmektir" dedi.

'BU MİLLİ BİR GÖREV'

Madenlerin Türkiye ekonomisi için fevkalade önemli olduğunu söyleyen Bayraktar, "Madencilik, sanayiyi besleyen ana akımlardan, ana akım iş kollarından bir tanesi. 22 yıldır olduğu gibi önceliğimiz, sanayimizin ihtiyaç duyduğu bu madenleri mümkün olan en üst seviyede kendi imkanlarımızla, yerli kaynaklarımızla karşılamak, öz kaynaklarımızı çıkarmak, ekonomiye bunları kazandırmak. Zaman zaman 'milli maden mücadelesi' diyorum; çünkü bu bir milli görev. Bu yaklaşımla bu görevi hep birlikte yerine getirmeye gayret ediyoruz. Aslında bütün medeniyet boyunca, farklı medeniyetlerde de insanoğlu yaşamının sürdürebilmek ve daha kaliteli bir yaşam düzeyine kavuşabilmek için madenciliğe, madencilik faaliyetlerine büyük önem vermiş ve adeta bu iş insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş. Şimdi bugün işte kullandığımız araç gereçten vasıtalara, içinde yaşadığımız evlere, bilgisayarlar, telefonlar, yeni gelişen teknolojilerin hepsinde madenciliğin ve madenlerin çok yoğun kullanıldığı ürünler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla madencilik faaliyetleri ve insan yaşamını birbirine aslında ayrı değerlendirmek mümkün değil" dedi.

'ÜLKEMİZ MADEN ZENGİNİ'

Türkiye'nin madencilik sektöründe önemli adımlar attığını ve gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu anlamda temel değerlendirmelere baktığımızda, şunu söyleyebiliriz ki dünyadaki 90 civarındaki maden çeşidiyle aslında ülkemiz maden zenginliği, maden çeşitliği açısından çok önemli bir yerde. Türkiye olarak 70 madene sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bunların bir kısmında; borda, soda gölünde, alçı taşında ve kromda dünyada ilk 5 arasında bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu çeşitlilikte zenginlik aslında ülkemizi ve madencilik sektörümüzü hem ulusal hem de uluslararası arenada çok önemli bir ilgi odağı haline getirmekte. Ülkemizde de son 10 yılda yıllık ortalama 778 milyon ton maden üretimi yapılmış. 826 milyon ton üretimle 2022 yılında bu alanda bir rekor yaşadık; bunun yüzde 66'sı çimento ham maddelerinde, yüzde 13-14 civarında endüstriyel ham maddeler ve yüzde 13 civarında enerji hammaddeleri, yüzde 5,2'si metalik madenlerden, yüzde 2,2'si de doğal taşlardan oluşmuş. Tabii bu dağılımı biraz daha değiştirmek ve biraz önce ifade ettiğim gibi katma değerli özellikle metalik madenleri ağırlıklandırdığımız bir döneme doğru sizlerle beraber gitmek istiyoruz" diye konuştu.

'136 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI'

Ayrıca madencilik sektöründe son 15 yılda yıllık ortalama 136 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını söyleyen Bayraktar, 2023 yılında bu rakamın 144 bine geldiğini belirterek, "Bu kadar kaynak zengini bir ülkenin çok daha ileri gidebilmesi söz konusudur. Bu anlamda da istihdam katkısını çok daha ileri götürebiliriz. Gayrisafi yurtiçi hasıla içerisinde 2022 yılı bir rekor yıldı. Yüzde 1,4'lere geldik. 2023'te biraz gerileme var. Biraz depremin etkisi, biraz dünyadaki emtia fiyatlarındaki etki nedeniyle bu rakam yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş. Madencilik sektörü yaklaşık 307 milyar liralık bir de ekonomik katkı sağlamış. İhracatımızda 6,5 milyar dolarlar civarındaydı, geçen yıl bu 5,75 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.