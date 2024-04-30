Yolda yürüyenleri korkutup saldıranlara gözaltı

Olay, önceki gün İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi. Yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençleri bağırıp ve üzerlerine yürüyerek korkutarak onlara küfretti. Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darbedip kovalayan şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüde o sırada sokaktan geçen bir kadın ve çocuğun da panik yaşadığı görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ.’yi gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.