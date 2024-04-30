- Yaşam

Yolda yürüyenleri korkutup saldıranlara gözaltı

Kocaeli İzmit'te, yolda yürüyen gençleri korkutup içlerinden birini darbeden 4 kişi, gözaltına alındı.

Yolda yürüyenleri korkutup saldıranlara gözaltı mask
Yolda yürüyenleri korkutup saldıranlara gözaltı
Yolda yürüyenleri korkutup saldıranlara gözaltı
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Olay, önceki gün İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi. Yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençleri bağırıp ve üzerlerine yürüyerek korkutarak onlara küfretti. Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darbedip kovalayan şüpheliler, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüde o sırada sokaktan geçen bir kadın ve çocuğun da panik yaşadığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ.’yi gözaltına aldı.

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30 Nis 2024 - 18:13 DHA Kocaeli- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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