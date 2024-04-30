Bakan Göktaş'tan Elanur'un ailesine ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine 26 Nisan'da düşen Edanur Gezer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edanur'un cenazesi dün toprağa verilirken, olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce de idari soruşturma başlatıldı.

'En kısa sürede ortaya çıkarılmalı ve haklarında gereken yapılmalıdır'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Edanur Gezer'in ailesinin yaşadığı Esenyurt'taki Mehterçeşme Mahallesi'ne geldi. Burada kurulan taziye çadırını ziyaret eden Göktaş, anne Nurcan Gezer ile yakınlarına sarılarak başsağlığı dileklerini iletti. Acı bir olay sonucu Edanur'u kaybettiklerini ifade eden Göktaş, Edanur'a Allah'tan rahmet, acılı aileye bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi. Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını aktaran Göktaş, "Bu elim olay karşısında ihmali bulunanlar, en kısa sürede ortaya çıkarılmalı ve haklarında gereken yapılmalıdır" dedi.

Anne Gezer ve yakınlarının taleplerini de dinleyen, sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Göktaş, taziye ziyaretinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine ailenin psikososyal destek ile gerekli sosyal desteklerden yararlandırılması konularında talimat verdi.