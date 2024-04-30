İmamoğlu, İSKİ Avrupa Yakası İçme Suyu Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Törenine katıldı. Artistanbul Feshane'de düzenlenen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve çok sayıda meclis üyesi katıldı. İSKİ yatırımları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Şafak Başa'nın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "1 litre suyu bile önemsemek zorundayız. Böylesi bir yerde her damla suyun önemi olduğu bir noktada, biz özellikle tasarrufa ve verimliliğe yüksek seviyede önem veriyoruz" diye konuştu.

"Yatırımlarımızla toplumsal bütünlüğü adalet duygusunu dayanışmayı ve kardeşliği de güçlendiriyoruz"

"Bizim için hedef hiçbir zaman seçimi kazanmak değildi" diyerek sözlerine başlayan Ekrem İmamoğlu, "Seçimi kazanacağız elbette ama o bir günlük mesele. Esas olan sonrası 5 yıllık mesele. O da aslında hedefimiz olan İstanbul'un sorunlarını çözmek, 16 milyonun hayatını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, hedefimiz İstanbul'da yaşam kalitesini yükseltmek. Bu konuda da çok kararlıyız, odaklandığımız, kilitlendiğimiz hedef budur. Seçim kazandığımız zaman değil, bu hedefe ulaştığımız zaman biz kazanmış olacağız ve mutlu olacağız. Bunu her yerde beyan ettik. Onun için tam yol ileri diyerek hızımızı artırdık ve seçimden bu yana yine açılışlarımızı yapıyoruz, temel atma törenlerimizi yapıyoruz, hizmetlerimizi tanıtıyoruz. Plansız, projesiz seçimde insanların gözlerini boyamak için değil, insanları aldatmak için değil, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yol yürüdük. Sözde yatırımların devrini zaten milletimiz bu seçimde bitirdi.Yatırımlarımızla toplumsal bütünlüğü adalet duygusunu dayanışmayı ve kardeşliği de güçlendiriyoruz" dedi.

"Biz özellikle tasarrufa ve verimliliğe yüksek seviyede önem veriyoruz"

655 milyon yatırımla 12 ilçeyi kapsayan İSKİ yatırımlarından da bahseden İmamoğlu, "1 litre suyu bile önemsemek zorundayız. Artık mevsimleri farkında mısınız bilmiyorum ama ne yazık ki yaşayamıyoruz. Bazen içiçe geçiyor, bazen bir mevsimi yaşamadan öbür mevsime geçiyoruz. Bu bakımdan bu yaptığımız çalışmaların bu zor günlere doğru giden dünyanın bu mücadeleyi verirken yapması gereken işler olduğunu da altını çizmek lazım. Çeşitli noktalarda aynı zamanda dere ıslahı ve kesip genişleme çalışmalarını da yürüttük. Bu anlamda dere ıslahları çok önemli. Hem oraları doğal haliyle korumak bu ıslah çalışmalarında özellikle dere yataklarımızın, derelerimizin atık sulardan arındırılmasını sağlamak çok güzel bir zaman yaratıyor İstanbul'un geleceğine. İstanbul gibi içme suyunun temini kritik bölgelerden ve özellikle şehrin ne kadar uzaktan su taşıdığını biliyoruz tarih boyunca. Böylesi bir yerde her damla suyun önemi olduğu bir noktada, biz özellikle tasarrufa ve verimliliğe yüksek seviyede önem veriyoruz" diye konuştu.

"Bunun, onlara siyasi olarak da faydası olmadığını, bu seçim gösterdi"

İmamoğlu, " 'İstanbulumuzun 50 yıllık, 60 yıllık su sorununu çözdük' , diye tariflenen Melen Barajı, 2016’da açılması planlanmış Melen Barajı konusunda hala sorun çözülmedi. Orada kocaman, çatlak bir gövdeyle bir inşaat duruyor. Nasıl düzeltileceği, nasıl yönetileceği konusunda harekete geçilmiyor. Ben bu manada, bu olumsuzluğun kurumsal olarak bütün kurumlara iletildiğini ifade edeyim. Cevap bile yazılmıyor; yazılamıyor; üzülüyoruz. Bu konuyu bizimle masalarda konuşsalar, çözümü birlikte arasak, sorunu birlikte çözsek; daha güçlü işler yaparız. Kurumların arasına bu soğukluğu sokan, bir siyasi anlayıştır. O siyasi anlayışı her ne kadar bu seçimde, yerel yönetimlerden uzaklaştırmışsak da, hala hükümetin bazı kanallarında aynı anlayış devam ediyor. Bunun, onlara siyasi olarak da faydası olmadığını, bu seçim gösterdi" ifadelerini kullandı.

"İşçimizin emekçimizin bayramı kutlu olsun"

1 Mayıs İşçi bayramını kutlayan Ekrem İmamoğlu, "Yarın, işçinin ve emekçinin bayramı. Biz, bu bayramı çok önemsiyoruz. Bayram, tabii ki aynı zamanda bizim dertlenme günümüz. Dertleneceğiz işçimizin, emekçimizin derdine. Çözüm bulma konusunda bize düşen payıyla, en üstün sorumluluğu üzerimize alacağız; ama ülkemizde biliyoruz ki, ne yazık ki işçinin, emekçinin ve de ne yazık ki, çok yazık ki, çok üzülerek söylüyorum ki, özellikle emeklinin derdi büyük. Bu manada biz elbette dayanışmayı, yardımlaşmayı, bizim özellikle emekli büyüklerimizin, ama aynı zamanda toplumun her kesiminin yanında olacak şekilde, bu yatırımların yanı sıra, artırmayı da o insanlarımıza destek olmayı da birinci sırada tutarak, bu zor günleri birlikte atlatacak dayanışmacı belediyeciliği de o halkçı belediyeciliğin altındaki en baştaki birinci sıra iş olarak da önümüze koyduğumuzu, bütün yurttaşlarımıza buradan duyurmak istiyorum. İşçimizin emekçimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Altan ÇİMEN - Fırat ALKIZ / İSTANBUL,