Kaza sonucu tonlarca petrol yola döküldü

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesindeki bir konaklama tesisinin araç parkında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen ham petrol yüklü tanker, sürücüsünün park etmeye çalıştığı TIR’a çarptı. Kazada tankerin arkasındaki vananın kırılmasıyla 26 ton ham petrol, yola döküldü. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.