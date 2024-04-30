Kaza sonucu tonlarca petrol yola döküldü

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesindeki bir konaklama tesisinin araç parkında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen ham petrol yüklü tanker, sürücüsünün park etmeye çalıştığı TIR’a çarptı. Kazada tankerin arkasındaki vananın kırılmasıyla 26 ton ham petrol, yola döküldü. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.