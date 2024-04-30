ABB’den çiftçiye destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya platformu X üzerinden, Silajık mısır tohumu dağıtımına başlandığını kırsal kalkınma dönüşümünün sürdürüldüğünü ve çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başkentte kırsal kalkınma dönüşümünü sürdürüyor, üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Mısır silajı tohum desteği kapsamında 23 ilçede dağıtım gerçekleştireceğiz.”