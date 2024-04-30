ABB’den çiftçiye destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya platformu X üzerinden, Silajık mısır tohumu dağıtımına başlandığını kırsal kalkınma dönüşümünün sürdürüldüğünü ve çiftçilere destek olmaya devam edeceklerini bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Başkentte kırsal kalkınma dönüşümünü sürdürüyor, üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Mısır silajı tohum desteği kapsamında 23 ilçede dağıtım gerçekleştireceğiz.”
Başkentte kırsal kalkınma dönüşümünü sürdürüyor, üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. ?— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 30, 2024
Mısır silajı tohum desteği kapsamında 23 ilçede dağıtım gerçekleştireceğiz.
?️ 30.04.2024 - 03.05.2024
Detaylar ?? https://t.co/ykiYg5Fz6u@mansuryavas06 pic.twitter.com/gere8pvXB7
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.