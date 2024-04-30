"Yeni kurallar belirlenecek"

Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gerçekleştirilen 'Su Ürünleri İstişare Toplantısı'nda balıkçılık sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Yumaklı, su ürünleri kaynaklarını koruma ve kullanma dengesini belirlemek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen tebliğ süresinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlatarak, bu toplantının ardından 2024-2028 yılları arasındaki 4 yıllık süre için geçerli olacak yeni kuralların belirleneceğini ifade etti. Geçen yıl Türkiye'nin kendi sularında 400 bin tonu avcılıktan elde edilen olmak üzere yaklaşık 1 milyon ton su ürünleri üretimi yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, "Sektördeki üretim ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, su ürünleri ihracatımızda da önemli bir artış söz konusudur. Bugün 100 civarı ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştiriyoruz. Toplam ihracatımızın yüzde 40'ını ise AB ülkelerine yapıyoruz. 2023 sonu itibarıyla su ürünleri ihracatımız 1,7 milyar doların üzerindedir. Ayrıca, kendi sularımızda olduğu gibi, sizlerin başka ülkelerin sularında da avcılık yapabilmeniz için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Afrika ülkeleri başta olmak üzere 15 ülke ile balıkçılık anlaşması yaptık ve 12 ülkeyle de anlaşma yapmak üzere müzakerelerimiz devam ediyor" dedi.

'35 MİLYAR LİRA SÜBVANSİYONLU KREDİ SAĞLADIK'

Bakanlık olarak su ürünleri avcılığıyla ilgili uygulanan politikaların ve verilen desteklerin olumlu yansımaları olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Balıkçılık sektörümüzün gelişmesi için son 22 yılda güncel rakamlarla; 23,2 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 16,5 milyar lira yetiştiricilik desteği, 561,6 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği ve diğer desteklerle toplam 42 milyar lira destek sağladık. Bunun yanı sıra Kırsal kalkınma ve IPARD kapsamında da güncel değerlerle 1,4 milyar TL hibe desteği verdik. Ayrıca sektörün finansman ihtiyacını karşılamak için 2002'den bu yana güncel değerle toplam 35 milyar lira sübvansiyonlu kredi sağladık. Önümüzdeki 3 yıllık dönem için balıkçılık sektörünün sübvansiyon oranlarını daha da arttırdık. Bu kapsamda kredi limitini kişi başı 15 milyon TL'den 40 milyon TL'ye çıkardık. Bu kaynaklarla; sektörün altyapısını güçlendirmek için birçok kalemde, yatırım ve işletme ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

'YENİ KURALLAR BELİRLENECEK'

Önümüzdeki 4 yıllık süre boyunca geçerli olacak 50 maddelik ticari tebliğ için sivil toplum kuruluşlarından, bilim camiasından ve balıkçılardan 4 bin 272 görüş aldıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, "Şimdi de sizlerle istişare edeceğiz ve önümüzdeki 4 yıllık dönem için ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen yeni kurallar belirlenecek. Ayrıca hatırlatmak istediğim bir husus daha var. Sektörü ilgilendiren konularda hemfikir olursak; hamsiye ve diğer bazı türlere kota getirilmesine, mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemilerin ayrılmasına, sezon açılış kapanış tarihlerinin iklim şartlarına göre değiştirilmesine, bölgesel balıkçılığın uygulanmasına hep beraber karar veririz. Siz hemfikir olduktan sonra biz de sizinle aynı fikirde kararlar alırız. Ancak hem fikir olamadığımız konularda; sizlerin göndermiş olduğu görüşler, bilim insanları ve TBMM Balıkçılık Araştırma Komisyonunun aldığı kararlar üzerinden, tebliğimiz nihai halini alacak. Sizlerin katkılarıyla, daha güçlü ve sürdürülebilir bir balıkçılık sektörü oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.