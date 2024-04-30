- Asayiş

Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK operasyonu

Şanlıurfacmerkezli 5 ilde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11'i Suriye uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK operasyonu mask
Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK operasyonu
Şanlıurfa merkezli 5 ilde PKK operasyonu
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK adına örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, örgüte silah ve mühimmat temin ettiği, kuryelik yaptığı belirlenen 15 şüpheliyi tespit etti. Ekipler Şanlıurfa, Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 11'i Suriye uyruklu 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliye ise ulaşılamadı. Şüphelilerin adreslerinde ve arazide eğitimli köpekler kullanılarak yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu tüfek, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 271 fişek, 1 telsiz ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., E.E., M.O., M.Ç., A.C., A.A., A.E.A.A., S.O., H.A., İ.E., H.A., H.E. ve H.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Operasyonda adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

# PKK, operasyonu, istanbul, ardından, etti, ISE, Terör, tüfek, TABANCA

30 Nis 2024 - 15:20 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL