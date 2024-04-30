Taykonotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou 17 isimli insanlı uzay aracının dönüş kapsülü bugün Kuzey Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki Dongfeng iniş alanına indi. Çin Uzay İstasyonu 25 Ekim 2023'de fırlatılan uzay aracının iniişi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Taykonotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou 17 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Salı günü Kuzey Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki Dongfeng iniş alanına indi” dedi.
- Dünya
Uzay görevini tamamlayarak dünyaya döndüler
Çin Uzay İstasyonu, Shenzhou-17 mürettebatının 6 aylık uzay görevini tamamlayarak bugün Dünya'ya döndüğünü duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.