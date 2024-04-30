Uzay görevini tamamlayarak dünyaya döndüler

Taykonotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou 17 isimli insanlı uzay aracının dönüş kapsülü bugün Kuzey Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki Dongfeng iniş alanına indi. Çin Uzay İstasyonu 25 Ekim 2023'de fırlatılan uzay aracının iniişi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Taykonotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou 17 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Salı günü Kuzey Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki Dongfeng iniş alanına indi” dedi.