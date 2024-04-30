- Dünya

Uzay görevini tamamlayarak dünyaya döndüler

Çin Uzay İstasyonu, Shenzhou-17 mürettebatının 6 aylık uzay görevini tamamlayarak bugün Dünya'ya döndüğünü duyurdu.

Uzay görevini tamamlayarak dünyaya döndüler mask

Taykonotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou 17 isimli insanlı uzay aracının dönüş kapsülü bugün Kuzey Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki Dongfeng iniş alanına indi. Çin Uzay İstasyonu 25 Ekim 2023'de fırlatılan uzay aracının iniişi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Taykonotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou 17 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Salı günü Kuzey Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki Dongfeng iniş alanına indi” dedi.

# olarak, ile, Çin

30 Nis 2024 - 15:20 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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