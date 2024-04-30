Türk Telekom AKM'de sanat etkinlikleri düzenliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde ( AKM) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen IDAF, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.
Festival, çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara da ev sahipliği yapacak.
Bu yıl "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenecek festivalde yaklaşık 55 sanatçının eseri sergilenecek.
Şirket, sanatseverlere bir dijital deneyim sunmayı amaçlıyor.
Festival boyunca AKM'nin içinde buluşma ve deneyim noktası olarak kurgulanan " Türk Telekom Lounge" alanında her gün paneller düzenlenecek.
Ziyaretçiler, artırılmış gerçeklikle hazırlanan "Yeşilçam" sergisinde teknolojik bir nostalji yaşayacak.
Öte yandan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Fiber İleri Dönüşüm Atölyesi"nde atık fiber kablolar kullanılarak sanat eseri yapılacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.