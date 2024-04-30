Türk Telekom AKM'de sanat etkinlikleri düzenliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde ( AKM) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen IDAF, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Festival, çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara da ev sahipliği yapacak.

Bu yıl "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla düzenlenecek festivalde yaklaşık 55 sanatçının eseri sergilenecek.

Şirket, sanatseverlere bir dijital deneyim sunmayı amaçlıyor.

Festival boyunca AKM'nin içinde buluşma ve deneyim noktası olarak kurgulanan " Türk Telekom Lounge" alanında her gün paneller düzenlenecek.

Ziyaretçiler, artırılmış gerçeklikle hazırlanan "Yeşilçam" sergisinde teknolojik bir nostalji yaşayacak.

Öte yandan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Fiber İleri Dönüşüm Atölyesi"nde atık fiber kablolar kullanılarak sanat eseri yapılacak.