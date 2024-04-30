- Asayiş

Yalova'da 2 motosiklet çarpıştı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada Özkan Karagöz (17) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yalova'da 2 motosiklet çarpıştı mask
Yalova'da 2 motosiklet çarpıştı
Yalova'da 2 motosiklet çarpıştı
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Laledere köyü çıkışındaki yolda, saat 01.00 sıralarında iki motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücülerden Özkan Karagöz olay yerinde yaşamını yitirdi, Caner A. (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ambulanslarla kaldırdığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Özkan Karagöz’ün bugün, Denizçalı köyünde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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30 Nis 2024 - 15:12 DHA Yalova- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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