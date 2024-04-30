Yalova'da 2 motosiklet çarpıştı

Laledere köyü çıkışındaki yolda, saat 01.00 sıralarında iki motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücülerden Özkan Karagöz olay yerinde yaşamını yitirdi, Caner A. (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ambulanslarla kaldırdığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Özkan Karagöz’ün bugün, Denizçalı köyünde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.