Yalova'da 2 motosiklet çarpıştı

Laledere köyü çıkışındaki yolda, saat 01.00 sıralarında iki motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücülerden Özkan Karagöz olay yerinde yaşamını yitirdi, Caner A. (16), Umut Ç. (15) ve Alperen D. (15) yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ambulanslarla kaldırdığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Özkan Karagöz’ün bugün, Denizçalı köyünde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.