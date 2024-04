Dervişoğlu, mazbatasını aldı

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) mazbatasını aldı. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" sözleri ile ilgili, "Ben polemik yapmak için gelmedim İYİ Parti Genel Başkanlığı'na. Millete hizmet etmek için geldim" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Dervişoğlu, görevinin ve sorumluluğunun farkında olduğunu belirterek, "Dava arkadaşlarımıza layık olmak için elimden geleni yapacağım ve milletimize hizmet yolculuğunu da dava arkadaşlarımla el ele, gönül gönüle sürdürme gayretine gireceğim. Herkes emin olsun Türkiye’nin yaralarını birbirimize sarılarak saracağız. Türkiye'nin sıkıntılarını yine gönül birlikteliği içinde aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılmak istenen engelleri de bir bir geçeceğiz. Ağır bir süreç bekliyor Türkiye'yi. İYİ Parti parlamento grubu ve parti teşkilatları olarak da hazırlıklarımız tamam. Her şeye verilecek bir cevabımız, her konuda söylenecek de lafımız var. İyiler ve cesurlar bundan yaklaşık 7 yıl önce bir parti kurdular ve çok şeyi değiştirdiler. Şimdi demokrasi geleneklerimize uygun bir kongre ile genel başkanını değiştirdiler. O değişiklik de göreceksiniz çok şeyin değişmesine vesile olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugünden itibaren mazbatamı aldım. Yarın Sayın Genel Başkanımızdan görevi teslim alacağım ve o an itibarıyla de partimizin iktidar yolculuğunu başlatacağım" dedi.

'BİR KİŞİ ÖYLE DEDİ DİYE BİR BÜYÜK CAMİANIN GÖNLÜNÜ KIRAMAM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine hayırlı olsun dileklerini iletip iletmediği sorusuna Dervişoğlu, "Açıklama yapmış. Beni çok sayıda genel başkan bizzat arayarak tebrik etti. Onlara teşekkür ediyorum. Yaptığı açıklamayı da özenle okudum. Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Yani karar tabii ki kendilerinindir. Ama bazı beyanları var. Bilmenizi istiyorum. Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Eğer ona bakarak hukuk oluşturursanız daha önceden kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide ona bakmanız lazım. Onun için söyleyebilir. Ben polemik yapmak için gelmedim İYİ Parti Genel Başkanlığı'na. Millete hizmet etmek için geldim. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Arayanlar, tebrik edenler, tebrik etmeyenler bunların hepsiyle beraber Türkiye için bir siyaset yolculuğu sürdürüyoruz. Böyle polemiklerle gündemi farklı bir şekilde meşgul etmenin de anlamı yok. Benim genel başkanlığım dönemimde her şey açık ve şeffaf olacak. Kime ne söyleyeceksem direkt söyleyeceğim. Gizemli ifadeler kullanmayacağım. Şaibeli işler de yapmayacağım. Bunu herkes iyi bilsin. Orada bir kritik cümle var; hainlikle ilgili. Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Çok dikkat ettim ona. Bir iki hariç. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var. Yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bu zamana kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var. Ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam. Dediği de başımız" diye konuştu.

‘BEN HERKESİN HAYRIN PEŞİNDE KOŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM’

Dervişoğlu, partideki istifalara ilişkin soru üzerine, "Görevi teslim almadım. İstifa var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama özellikle böyle 3 adaylı bir kongreden sonra birtakım kırgınlıklar olabilir. Hayal kırıklıkları olabilir. O hayal kırıklıklarına bağlı olarak da insanın ağzından bazen kontrolsüz laflar çıkabilir. Ben o kongre salonunda da söyledim, burada da söylüyorum; 'kazanan kim olursa olsun ben onun kolunda çıkacağım bu salondan' dedim. Kongre sürecinde de hepimiz aynı kararlılıktaydık. Çünkü hepimiz kazanacağımıza inanıyorduk. Allah bana nasip etti. Ben Cenabıhak'tan kendim için, ülkem için, milletim için, partim için hayırlı olanı nasip etmesini istedim. Ben herkesin hayrın peşinde koşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, yeni Anayasa ile ilgili tutumunun sorulması üzerine de "Türkiye'nin önüne bir anayasa değişikliği gelir ve tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa millete verilmiş sözümüz var, buna karşı set oluruz milletvekili arkadaşlarımızla birlikte. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz. Bunu tek başıma yapmayacağım. Evet, partinin genel başkanıyım; ama benim yetkili kurullarım var, genel idare kurulum var, başkanlık divanım olacak, milletvekillerimizden oluşmuş parlamento grubumuz var. Bütün onları müzakere edeceğiz. Ve yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Biz milletin yanında olacağız. Milletin istikbalinin ve istiklalinin yanında olacağız. Bu büyük devletin bekasının yanında olacağız. Partileşmiş bir devlet, devletleşmiş bir parti sistemini hiçbir İYİ Partilinin kabul etmesi mümkün değildir. Bunun bilinmesi lazım" dedi.