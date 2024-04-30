Bakanlıktan Booking’in iddialarına yanıt

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden, Uluslararası dijital bir seyahat şirketi olan Booking’in Türkiye'deki faaliyetlerinin Bakanlığımızca engellendiği iddiaları asılsızdır dedi. Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Uluslararası dijital bir seyahat şirketi olan Booking’in Türkiye'deki faaliyetlerinin Bakanlığımızca engellendiği iddiaları asılsızdır.

Firma 2015 yılında açılan dava sonucunda alınan mahkeme kararı gereği, ülkemizde faaliyet göstermemektedir.

Türk vergi ve tüketici mevzuatına uyumlu şekilde çalışmayı taahhüt eden onlarca yabancı menşeili global rezervasyon motoru, ülkemizde faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.”