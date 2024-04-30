30 Nis 2024 - 15:15- Gündem G:

Bakanlıktan Booking’in iddialarına yanıt

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya üzerinden; “Booking’in Türkiye'deki faaliyetlerinin Bakanlığımızca engellendiği iddiaları asılsızdır” ifadesini kullandı.

Bakanlıktan Booking’in iddialarına yanıt mask

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden, Uluslararası dijital bir seyahat şirketi olan Booking’in Türkiye'deki faaliyetlerinin Bakanlığımızca engellendiği iddiaları asılsızdır dedi. Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Uluslararası dijital bir seyahat şirketi olan Booking’in Türkiye'deki faaliyetlerinin Bakanlığımızca engellendiği iddiaları asılsızdır.

Firma 2015 yılında açılan dava sonucunda alınan mahkeme kararı gereği, ülkemizde faaliyet göstermemektedir.

Türk vergi ve tüketici mevzuatına uyumlu şekilde çalışmayı taahhüt eden onlarca yabancı menşeili global rezervasyon motoru, ülkemizde faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.”

# booking, kültür turizim, Mahkeme, Sosyal Medya, Türkiye, bir

30 Nis 2024 - 15:15 Ankara- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL