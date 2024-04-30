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"5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" mask

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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30 Nis 2024 - 14:59 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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