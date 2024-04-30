Kamyonun altında kalıp öldü

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gölbaşı ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 DYC 87 plakalı kamyonet, yolda arızalandı. Kamyonet sürücüsü aracı için yardım çağırdı. Aracı yüklemek üzere vinç ve kamyon geldi. Arızalı kamyonetin yükleneceği 33 VZ 058 plakalı kamyon, sürücüsü geri manevra yaparken kamyonet sürücüsüne çarptı. Kamyonun altında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza, hakkında soruşturma başlatıldı.