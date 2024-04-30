TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezine bağlı Toptepe köyü mevkisinde meydana geldi. Hacı B. yönetimindeki 73 AAR 523 plakalı TIR ile Nurullah Ergin idaresindeki 06 BNU 509 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı TIR şoförü Hacı B. ise ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hacı B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.