Miras kavgasında yeğenini av tüfeğiyle vurdu

Olay, öğle saatlerinde İpragaz Mahallesi'nde meydana geldi. Miras nedeniyle husumetli olan B.D. ile dayısı S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. B.D., dayısı S.D.'nin av tüfeğini ateşlemesiyle ayağından yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.D., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, S.D. ise gözaltına alındı. S.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.