- Asayiş

Banyoda, saklandığı gizli bölmede yakalandı

Mersin’de 8 ayrı dosyadan toplam 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan M.H.G. (25), saklandığı evde, banyodaki gizli bölmede yakalandı.

Banyoda, saklandığı gizli bölmede yakalandı mask
Banyoda, saklandığı gizli bölmede yakalandı
Banyoda, saklandığı gizli bölmede yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan toplam 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan M.H.G.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, yatak odasında bulunan banyonun seramik kaplı duvarında gizli bölme olduğunu tespit etti. Özel bölmeyi açan ekipler, burada saklanan M.H.G.'yi yakaladı. Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.

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30 Nis 2024 - 14:26 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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