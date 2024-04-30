Banyoda, saklandığı gizli bölmede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan toplam 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan M.H.G.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, yatak odasında bulunan banyonun seramik kaplı duvarında gizli bölme olduğunu tespit etti. Özel bölmeyi açan ekipler, burada saklanan M.H.G.'yi yakaladı. Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, sorgusu için emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.