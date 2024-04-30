Üniversitelerde açılacak yeni bölümler belli oldu

YÖK Başkanı Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerde toplamda 21 yeni lisans, 50 ön lisans programı olmak üzere 71 program açılacağını kaydetti. Programların bu yıl ÖSYM kılavuzuna dahil edileceğini belirten Özvar, bu sene YKS'ye girecek olan adayların bu bölümleri tercih edebileceğini ifade etti. Özvar ayrıca, 6 üniversitede Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ve 6 üniversitede Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu kurulduğunu bildirdi.

AÇILACAK PROGRAMLAR

Özvar, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında açılacak programları şöyle sıraladı:

1-Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Büyük Veri Analistliği, Bulut Bilişim Operatörlüğü ön lisans ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları

2- Atatürk Üniversitesi: Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları

3- Bursa Teknik Üniversitesi: Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları

4- Ege Üniversitesi: Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları

5- Eskişehir Teknik Üniversitesi: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zekâ ön lisans programları

6- Gaziantep Üniversitesi: İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Robotik ve Yapay Zeka, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları

7- Harran Üniversitesi: Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zeka, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı

8- İstanbul Teknik Üniversitesi: Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı

9- Karabük Üniversitesi: Yapay Zeka Operatörlüğü, Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama ön lisans programları

10- Karadeniz Teknik Üniversitesi: Yazılım Geliştirme lisans ve Yapay Zeka Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları

11- Kayseri Üniversitesi: İnsansız Araç Teknikerliği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları

12- Kocaeli Üniversitesi: Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi lisans ve İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zekâ ön lisans programları

13- Konya Teknik Üniversitesi: Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi lisans programı

14- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi: İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Büyük Veri Analistliği ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi lisans programları

15- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programı

16- Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları

17- Sakarya Üniversitesi: Veri Bilimi ve Analitiği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programları

18- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Yapay Zekâ Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zeka, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları

19- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Büyük Veri Analistliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı ön lisans programları

20- Trakya Üniversitesi: Robotik ve Yapay Zekâ, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları,

AÇILACAK BÖLÜMLER

YÖK Başkanı Özvar, Ege Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültesi kurulacağını; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ise bilişim teknolojileri meslek yüksekokulu kurulacağını belirtti.

Özvar ayrıca, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ndeki 'Karasu Meslek Yüksekokulu'nun adının 'Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu' olarak değiştirileceğini kaydetti.