Kurtulmuş'tan CHP'ye 'Anayasa' ziyareti

Kurtulmuş, "Mayıs ayının sonuna kadar, grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini almak isteriz. Ondan sonra da belki yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırarak önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar. Sonrasındaki dönemde de inşallah usulüne uygun bu süreçleri götürdüğümüz takdirde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Meclis Grubu’nu ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan, Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrasında Kurtulmuş ve Özel, açıklama yaptı. Kurtulmuş, görüşmede anayasa görüşmelerinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin yol haritasını ifade ettiğini kaydederek, "Başından itibaren bu konu gündeme geldiğinde benim dikkat ettiğim husus, anayasanın içeriği ile ilgili bir cümle konuşmadım. Çünkü biliyoruz ki usul esasla mukaddemdir. Önce yapılacak işin usullerinin tespit edilmesi ve onun sonucu olarak da doğru bir istikamette müzakerelere sürdürülmesidir. Bu çerçevede yine bir başka temel kuralı ise partilerin anayasaları olmaz, partilerin anayasa teklifleri olur. Anayasa, milletin anayasasıdır ve parlamentoda başından beri söylediğimiz oluşabilecek en yüksek konsensüsle, yani mümkünse 400’ün üstünde bir ittifakla bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye’nin yeni anayasası ortaya çıksın. Bu anlamda toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiğimiz bir sürecin, toplumsal yarılma ve toplumsal kamplaşma vesilesi haline getirilmemesi için de azami dikkat göstermemiz gerekir. Bu çerçevede benim açımdan da son derece verimli, yapıcı bir görüşme oldu. Sayın Genel Başkan da görüşlerini çok açık bir şekilde ifade etti" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MECLİS'TE MÜZAKERE ORTAMI BAŞLAR'

Kurtulmuş, ilerleyen günlerde diğer partilerin genel başkanlarını da ziyaret edeceğini belirterek, "Hep beraber bir yol bulacağız. Eğer gerçekleştirebilirsek en kısa süre içerisinde, örneğin mayıs ayının sonuna kadar, grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini almak isteriz. Ondan sonra da belki yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırarak önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar. Sonrasındaki dönemde de inşallah usulüne uygun bu süreçleri götürdüğümüz takdirde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu parlamentonun şöyle bir özelliği var; bunun özellikle altını çizmek isterim. Bu parlamento Türkiye’de uzun yıllar içerisinde temsil kabiliyeti en yüksek parlamentodur. Halkımızın son seçimde verdiği oyların yüzde 95’i bugünkü parlamentoda temsil ediliyor. Partilerin bir kısmının grupları var, bir kısmının grupları yok. Burada çok sayıda partinin var olması Türkiye’nin demokratik bir tartışma zeminini kuvvetlendirmesi bakımından da önemlidir. Diğer partilerden de grubu olmayan partilerin de görüşlerini alacağız; ama anayasa yapım meselesinde kararı Meclis verecektir ve bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Yani, ‘Bu Meclis kurucu meclis değildir, anayasa yapamaz’ gibi görüşlerin de gerçekten doğru olmadığını, demokratik olmadığını bir kez daha ifade etmek istedim" ifadelerini kullandı.

‘PARTİNİN YETKİLİ KURULLARINDA DEĞERLENDİRECEĞİZ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise siyasetin halkın gündemine duyarsız olamayacağını vurgulayarak, "Bugün insanların yoksulluk, açlık, işsizlik ve güvencesizlik gibi üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir onu bir tartmak lazım. Prensip olarak ben partinin genel başkanı olsam da partinin yetkili kurullarında bu konuyu değerlendirmedim. Doğrudan bir cevap vermeyi Cumhuriyet Halk Partisi’nin olmazsa olmaz parti içi demokrasi anlayışına ve yönetim anlayışımıza uygun görmem. Sayın Başkanın bugün yaptığı değerlendirmeleri, başta Merkez Yönetim Kurulumuz olmak üzere partinin yetkili organlarıyla ve grubumuzda değerlendireceğiz" dedi.

Özel, iktidarın mevcut anayasaya tam uyulması konusunda beklentilerinin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin yeni bir elbise alalım, giyeceksek alalım, giymemek üzere yeni elbise alınır mı? Biz anayasaya uyacaksak, anayasayı değiştirelim. En iyisini yapalım, sonra yine uymayalım. Geçen sefer de iyisini yaptınız; ama yapılan o anayasaya uyulmuyor. Bir anayasa konuşurken bir kere mevcut anayasaya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik. Anayasa tartışmaları daha önce de yaşandı, siyasetin üzerine bir sis olarak çökerse ve diğer meseleleri görünmez kılıyorsa burada vatandaşın menfaati olmaz. Bugün sorun yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon ve insanların yoksullaşması iken biz anayasa konuşup bir sis indirip bu sorunları görünmez kılıyorsa vatandaşın mesajını alamamış oluruz. O açıdan yarın Sayın Erdoğan ile yapacağımız görüşmede, eğer bir şeyin yenisini alacaksak, kullanacaksak alırız. Anayasaya yapacaksak uymak için yapılır. Anayasaya uyulmuyorken yeni anayasa yapsanız ne olur yapmasanız ne olur."