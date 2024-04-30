- Asayiş

2 gün arayla eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı

Malatya'da, 2 gün içinde bir eve tabancayla ateş eden 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

2 gün arayla eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı mask
2 gün arayla eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı
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İstiklal Mahallesi'nde bir eve, geçen hafta cuma ve pazar günleri motosikletle gelen kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İnceleme sonunda eve ateş açan şüphelilerin H.G., M.Y. ve G.K. olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen şüpheliler, polislerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise olayda kullandıkları 2 ruhsatsız tabanca, 12 mermi ve 1 motosiklet ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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30 Nis 2024 - 14:15 DHA Malatya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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