2 gün arayla eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı

İstiklal Mahallesi'nde bir eve, geçen hafta cuma ve pazar günleri motosikletle gelen kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İnceleme sonunda eve ateş açan şüphelilerin H.G., M.Y. ve G.K. olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen şüpheliler, polislerin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise olayda kullandıkları 2 ruhsatsız tabanca, 12 mermi ve 1 motosiklet ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.