Katar, Çin ile anlaşma imzaladı

Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy Üst Yöneticisi Saad bin Şeride el-Kabi, Çin'in başkenti Pekin'deki temasları kapsamında Çin Devlet Gemi Yapım Şirketinden (CSSC) tek seferde 271 bin metreküp LNG taşıma kapasiteli 18 QC-Max tipi LNG gemisi tedariki için anlaşma imzaladı.
Bakan el-Kabi tarafından toplam tutarı 6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşma çerçevesinde Katar, Çin'den 18 gemi tedarik edecek. Gemiler, CSSC firması bünyesindeki Hudong-Zhonghua Tersanesi tarafından üretilecek.
Uzunluğu 344, genişliği 53,6, yüksekliği 27,2 olarak belirtilen gemilerin 2028-2031 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor.
İmzaların ardından yaptığı açıklamada, el-Kabi, Katar'ın daha önce sipariş ettiği 12 LNG gemisinin üretiminin de söz konusu tersanede sürdüğünü ve bu gemilerinin ilkini yılın üçüncü çeyreğinde teslim alacaklarını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.