Katar, Çin ile anlaşma imzaladı

Katar Enerji Bakanı ve QatarEnergy Üst Yöneticisi Saad bin Şeride el-Kabi, Çin'in başkenti Pekin'deki temasları kapsamında Çin Devlet Gemi Yapım Şirketinden (CSSC) tek seferde 271 bin metreküp LNG taşıma kapasiteli 18 QC-Max tipi LNG gemisi tedariki için anlaşma imzaladı.

Bakan el-Kabi tarafından toplam tutarı 6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşma çerçevesinde Katar, Çin'den 18 gemi tedarik edecek. Gemiler, CSSC firması bünyesindeki Hudong-Zhonghua Tersanesi tarafından üretilecek.

Uzunluğu 344, genişliği 53,6, yüksekliği 27,2 olarak belirtilen gemilerin 2028-2031 yıllarında teslim edilmesi planlanıyor.

İmzaların ardından yaptığı açıklamada, el-Kabi, Katar'ın daha önce sipariş ettiği 12 LNG gemisinin üretiminin de söz konusu tersanede sürdüğünü ve bu gemilerinin ilkini yılın üçüncü çeyreğinde teslim alacaklarını belirtti.