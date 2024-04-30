Başhekim Mustafa Doğan göreve başladı

Hastaneden yapılan açıklamada, Başhekim Vekili Dr. Osman Koray Turhan görevini Doğan'a devretti.
Başhekimlik Toplantı Salonu'nda hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Doğan, halka en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Doğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede yürüttüğü çalışmalardan dolayı "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temasıyla kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Niğde’de yılın hekimi seçilmişti.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.