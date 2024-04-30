Bakan Özhaseki, Dünya Bankası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde başlatılan ' Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi'nin açılış etkinliğine katıldı. Etkinliğe Özhaseki'nin yanı sıra Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ile İklim Değişikliği Başkanlığı Genel Müdürü Halil Hasar katıldı. Burada konuşan Özhaseki, son dönemde iki ayrı konuyu öncelik verdiklerini belirterek, "Birincisi; 6 Şubat'ta meydana gelen o müessir hadise ve onun yaralarının sarılması, oradaki hataların giderilmesi. İkincisi de ülkemizdeki diğer şehirlerimizin daha dirençli hale getirilebilmesi meselesi. Bu iki konuda bizi gerçekten yoruyor. Ama bunu vazife gibi görüyoruz; aşkla, şevkle, gece gündüz demeden koşturmaya devam ediyoruz. Çok şükür iyi sonuçlar alıyoruz. Depremin üzerinden 14 aylık bir süre geçti. Bu 14 ay boyunca bizler gece gündüz demeden çalıştık. Çok şükür geldiğimiz noktada 76 bin konutumuzu bitirdik, mal sahiplerine teslim ettik. Sene sonuna kadar da 200 bin konutumuzun teslimatını yapacağız. Her ay 10-15 bin gibi bir sayıda konutumuzu teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

'İKTİDARIMIZ DÖNEMİNDE 7 MİLYARDAN FAZLA AĞAÇ DİKTİK'

Türkiye'yi iklim değişikliğinin meydana getireceği hasar ve zorluklardan korumak için de gayret gösterdiklerini vurgulayan Özhaseki, "Karadeniz'de meydana gelen seller, ülkemizin güneyi ile batısında meydana gelen yangınlar, heyelan tehlikesi ve kuraklık gibi benzer iklim değişikliğinin meydana getirmiş olduğu hasarları hep birlikte izliyoruz. Dünyadaki ısı gittikçe artıyor. 20 yıldan fazla belediye başkanlığı yaptım, o bölgede bile yağış gittikçe azalıyordu. İçmek için kullandığımız sular daha derine iniyordu. Kuraklığın da her anlamda etrafı etkilediğini hissedebiliyorduk. Paris İklim Anlaşması'nda taraf olduk ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizi koyduk. Yeşil ve orman varlığını artıran ender ülkelerden birisiyiz. Bizim kendi iktidarımız döneminde 7 milyardan fazla ağaç diktik. Geçtiğimiz hafta Erciyes Dağı'nda da 271 bin ağacı toprak ile buluşturduk" diye konuştu.

Karbon Piyasası Geliştirme Projesi ile birlikte Türkiye'de yeşil dönüşümü başlattıklarını söyleyen Özhaseki, "Dünya Bankası ile birlikte İklim Değişikliği Başkanlığımızın ana faydalanıcısı olduğu 'Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme' projesinde uygulama sürecinin inşallah bugün başlatıyoruz. Dünyadaki bir ilk örneği olacak olan ve bugün burada başlatacağımız bu projenin 12'nci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan yeşil dönüşüm hedefine uygun bir şekilde gerçekleştirileceğini zaten biliyoruz. Bu kapsamda piyasa temelli mekanizmalarla yenilikçi yeşil teknolojinin kullanımının teşvik edilmesi ve daha düşük karbonlu üretim yapan, yatırım yapan, işletmelerin ön plana çıkarılması, desteklenmesi gibi ana hedeflerimiz de var. Dünya Bankası'nın hibe kredisiyle başlayan bu projenin gerek ülkemiz için hayırlı olmasını gerekse de başka ülkeler için örnek teşkil etmesini diliyorum" dedi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ise karbon alanında çalıştıkları 17 ülke olduğunu ve Türkiye'nin bu proje ile bir ilk olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu alanda gösterdiği liderliği kutladığını belirten Lopez, proje sayesinde yüksek emisyondan düşük emisyona geçiş sağlanacağını söyledi.