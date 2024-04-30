Eski milletvekili Bahçeci için cenaze töreni

Şeyhmus Bahçeci, dün akşam Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bahçeci için bir dönem görev yaptığı TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bahçeci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Bahçeci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında Meclis Şeref Kapısı önüne getirildi. Dua okunması ve helallik alınmasının ardından Bahçeci'nin özgeçmişi okundu. Törenin ardından Bahçeci'nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

1987'YE KADAR MECLİS'TE GÖREV YAPTI

Şeyhmus Bahçeci, 1951 yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre serbest ticaretle meşgul oldu, muhasebecilik, mali müşavirlik yaptı. 6 Kasım 1983 tarihindeki milletvekili genel seçimlerinde Halkçı Parti listelerinden 17'nci dönem Diyarbakır Milletvekili seçilen Bahçeci, daha sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye geçerek 29 Kasım 1987'deki milletvekili genel seçimlerine kadar parlamentodaki görevini sürdürdü. Bahçeci, evli ve 3 çocuk babasıydı.