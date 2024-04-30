- Asayiş

Edirne'de kaçak göçmenler yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de kaçak göçmenler yakalandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Söğütlüdere köyünde şüpheli bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 3 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, el konulan araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde de Yunanistan'a gitmek isteyen 20 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

# kaçak göçmenler, Yakalandı, ile, bir, edildi, ardından, şüpheli, çekildi

30 Nis 2024 - 13:32 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL