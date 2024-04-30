- Asayiş

2 kamyondan 83 bin 440 sentetik ecza çıktı

Samsun'un Havza ilçesinde durdurulan 2 kamyonda yapılan aramada, 83 bin 440 adet sentetik ecza hap bulundu.

2 kamyondan 83 bin 440 sentetik ecza çıktı mask
2 kamyondan 83 bin 440 sentetik ecza çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, dün saat 22.00 sıralarında Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'nde 2 kamyon durdurup, arama yaptı. 2 araçta yapılan aramada, 83 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şoförler F.K. (41) ile Ş.K. (31), 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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30 Nis 2024 - 13:30 DHA Samsun/ Havza- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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