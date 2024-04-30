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İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Trabzon’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı partisinden istifa etti mask
İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı partisinden istifa etti
İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı partisinden istifa etti
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İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurdu.

# Yomra Belediye Başkanı, istifa etti, partisinden

30 Nis 2024 - 13:30 DHA Trabzon- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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