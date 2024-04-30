ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 2022 yılında İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ' Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Kozağaçlı hakkında verilen kararı 11 yıl 3 ay olarak düzeltti ve onadı. Kozağaçlı'ya 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 1 yıl hapis cezasının ise istinaf mahkemesine gönderilmesine karar verildi.
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Selçuk Kozağaçlı'nın cezasını düzelterek onadı
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, 'terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın cezasını 11 yıl 3 ay olarak düzelterek onadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.