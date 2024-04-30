Selçuk Kozağaçlı'nın cezasını düzelterek onadı

ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 2022 yılında İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ' Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Kozağaçlı hakkında verilen kararı 11 yıl 3 ay olarak düzeltti ve onadı. Kozağaçlı'ya 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 1 yıl hapis cezasının ise istinaf mahkemesine gönderilmesine karar verildi.