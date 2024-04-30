- Gündem

Mersin-Adana otoyoluna sıkı denetim başlatıldı

Mersin-Adana otoyolunda, kimliği belirsiz kişilerin araçları durdurmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulundukları iddiası üzerine polis, 7 gün 24 esasına göre denetim yaparken, yol kenarı, köprü altı ve çalı ve ağaçların arası kontrol edildi.

Mersin-Adana otoyoluna sıkı denetim başlatıldı
Video için play'e tıklayın

İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin-Adana otoyolunda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları öne sürülen kişilerle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Asayiş Şubesi ekipleri araçların camlarına yumurta atarak sürücüleri durdurmaya çalışan kişilerin tespiti için köprülerin altlarını, yol kenarlarındaki çalı ve ağaçların arasını da kontrol etti. İnsansız hava aracı dron destekli denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, Mersin Valiliği'nden ise yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında; Mersin – Adana arasında bulunan otoban güzergahında seyir halindeki araçların camlarına yumurta atıldığı şeklinde haber ve paylaşımlar yer almıştır. Bu konuda, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler bugüne kadar olduğu gibi 7 gün 24 saat esaslı takip ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan denetim çalışmalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olmakla birlikte, bahse konu denetimler azami hassasiyetle devam etmektedir. Bu ve benzeri konularda olumsuzluk yaşayan veya tanık olan vatandaşlarımızın durumu, ‘112 Acil Çağrı’ hattımıza bildirmeleri önem arz etmektedir" denildi.

# ISE, bir, geldi, için, devam, çağrı, etti, Sosyal Medya

30 Nis 2024 - 12:55 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL