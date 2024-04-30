Mersin-Adana otoyoluna sıkı denetim başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin-Adana otoyolunda gece saatlerinde seyreden araçların önlerine aniden çıkan ve hırsızlık için kumpas kurdukları öne sürülen kişilerle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Asayiş Şubesi ekipleri araçların camlarına yumurta atarak sürücüleri durdurmaya çalışan kişilerin tespiti için köprülerin altlarını, yol kenarlarındaki çalı ve ağaçların arasını da kontrol etti. İnsansız hava aracı dron destekli denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, Mersin Valiliği'nden ise yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında; Mersin – Adana arasında bulunan otoban güzergahında seyir halindeki araçların camlarına yumurta atıldığı şeklinde haber ve paylaşımlar yer almıştır. Bu konuda, İl Emniyet Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler bugüne kadar olduğu gibi 7 gün 24 saat esaslı takip ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan denetim çalışmalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olmakla birlikte, bahse konu denetimler azami hassasiyetle devam etmektedir. Bu ve benzeri konularda olumsuzluk yaşayan veya tanık olan vatandaşlarımızın durumu, ‘112 Acil Çağrı’ hattımıza bildirmeleri önem arz etmektedir" denildi.